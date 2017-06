Justin Bieber chiude gli I-Days con i fuochi d'artificio

Fin dal primo brano, "Mark My Words", che ha aperto il concerto con 40 minuti di anticipo, l'artista ha messo in campo la maturazione musicale del suo ultimo "Purpose", con una scaletta da un'ora e mezzo. Nella serata grandi ovazioni per brani dance come "Where Are Ü Now", realizzata con Skrillex e Diplo, e "Get Used To It".



Anche il Bieber romantico è riuscito ad andare a segno: imbracciata la chitarra acustica, ha messo in mostra il lato più malinconico, intonando "Love Yourself", scritta per lui da Ed Sheeran, e "Been You". Tra raggi laser e danza la star ha proposto anche "As Long As You Love Me", una delle poche concessioni al repertorio più datato insieme con l'acclamatissima "Baby", uno dei singoli che lanciò il cantante nel 2010, allora solo 15enne.



Bieber lancia una dedica ai papà presenti per quella che nel calendario americano è la giornata del papa' ("E anche al padre definitivo, Gesu' Cristo", dice ) e fa ammenda dei suoi errori prima di intonare "Purpose" e chiudere con la hit più attesa che segna il culmine dello show, "Sorry", con la quale Justin saluta i suoi fan adoranti.