Jumanji, il remake nelle sale a Natale 2016

Il remake di " Jumanji " arriverà nelle sale a Natale 2016. Lo ha annunciato la Sony Picture Entertainment, che ha incluso la pellicola nella lista dei 16 film in uscita fino al 2019, diffusa mercoledì 5 agosto. Ufficializzata la data del reboot di " Ghostbusters ", che sbarcherà al cinema il 15 luglio 2016, con una settimana d'anticipo rispetto al previsto. Tra i film in programma anche due sequel di " Bad Boys " e il sesto capitolo di " Resident Evil ".

Il progetto di un reboot di Jumanji è nato nel 2012, con l'intento di riportare sul grande schermo una versione del film del 1995 più moderna e arricchita di effetti speciali tipici della computer grafica. L'uscita nelle sale del remake, a 21 anni dall'originale, arriva un po' inaspettata, mentre sorprendono meno molti degli altri titoli che la Sony è intenzionata a far arrivare al cinema nei prossimi quattro anni.



Oltre alle 16 pellicole contenute nella nuova lista, la casa di produzione ha in programma anche altri film: Inferno, in sala dal 14 ottobre 2016; Billy Lynn's Long Halftime Walk, dal 11 novembre 2016; il sequel di The Equalizer, che uscirà il 29 settembre 2017 e il film animato di Spiderman, atteso per il 20 luglio 2018 e diretto da Phil Lord e Christopher Miller.