Julio Iglesias, dichiarato ricevibile il ricorso del presunto figlio

Javier Sanchez Santos ha avviato una causa presso il tribunale di Valencia per chiedere che Julio Iglesias venga riconosciuto come proprio padre biologico. Quattro mesi dopo la presentazione, la corte spagnola ha dichiarato ricevibile il ricorso e lo ha trasmesso alla procura. L'uomo aveva presentato un test del dna della star ottenendo una compatibilità del 99,9% con il proprio. Fino ad ora il cantante iberico si è rifiutato di sottoporsi ad analisi genetiche.

Aottobre Javier era stato in Italia, anche ospite di "Domenica Live", a cui aveva raccontato la sua storia J"ulio ha 8 figli, con me 9. Sono suo figlio. Ho fatto il test del dna ed è sicuro al 99.9%”. L'uomo ha anche raccontato di come abbia scoperto di avere un padre così famoso: “L’ho saputo a 13 anni, mia nonna mi ha rivelato che mio papà era Julio Iglesias anche se mia mamma era sposata con un altro uomo che io consideravo mio padre. Ero giovane e non avevo idea dell’effetto mediatico che avrebbe avuto questa notizia. Non ho mai cercato Julio".