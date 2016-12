Julia Roberts: "Sono stata vittima di bullismo ai tempi del liceo"

"Mi sentivo insignificante". Anche Julia Roberts è stata vittima di bullismo al liceo. A raccontarlo è stata l'attrice stessa che, durante una premiazione a Los Angeles, ha ricordato la brutta esperienza. La star di "Pretty Woman" ha sottolineato l'importanza di non rimanere impassibili davanti a questi episodi: "Essere passivi è sbagliato, anche se la vittima non è tuo amico e non è un tuo problema. Non fare nulla equivale essere uguali all'aggressore".