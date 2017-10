Julia Roberts: "I 50 anni non mi spaventano, mi eccitano..."

"I 50 anni? La cifra non mi spaventa. Anzi mi sembra un momento eccitante", così Julia Roberts , che il 28 ottobre spegnerà 50 candeline, racconta a Vanity Fair come si sente alla soglia di un compleanno così importante. E per cominciare i festeggiamenti la splendida attrice, ospite di James Corden al "Late Late Show", è stata protagonista di un esilarante video, che riepiloga la sua scintillante carriera, da "Pretty Woman a "Notting Hill" fino al nuovo film "Wonder": 26 film in dieci divertentissimi minuti.

Un viaggio a ritroso nella memoria in cui Julia Roberts, spalleggiata da un istrionico James Corden ha riproposto spezzoni dei suoi film cult. Il duo ha iniziato con "Notting Hill" e ha continuato con "Pretty Woman", "Erin Brockovich" e "Flatliners", in una rapida sequenza di cambi di costumi e oggetti di scena dalla durata di meno di dieci minuti.



Mamma di tre figli e con un ventennio di carriera alle spalle, l'ex Pretty Woman è diventata una "Woman", anzi una "Wonderwoman", e "Wonder" è proprio il titolo del suo ultimo film, in uscita il 17 novembre in America e, a cavallo tra fine dicembre e gennaio, anche in Italia, in cui interpreta la madre di un bambino malato.

Gli imminenti 50 anni non la spaventano, lei, bella e raggiante come se il tempo si fosse fermato, sembra avere davvero dei super poteri.