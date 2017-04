Julia Roberts è la donna più bella del mondo, per la quinta volta

Al cinema ha fatto ridere, piangere e sognare. Tanto. A 49 anni Julia Roberts è ancora la "donna più bella del mondo ". Per la quinta volta dal 1991, incoronata dal magazine " People ". L'attrice si dice "onorata" e un po' ci scherza su, ricorda di aver battuto ogni record: visto che l'amico e collega George Clooney ha conquistato il titolo solo due volte, proprio come Jennifer Aniston e Michelle Pfeiffer .

Courtesy of Gettyimages

Courtesy of Gettyimages

"Non ho paura del tempo che passa - racconta l'attrice - l'importante è invecchiare con eleganza. Chissà, tra 26 anni quando sarò nonna potrò viziare i miei nipotini...". Sono passati infatti ben 26 anni da quando nel 1991 Julia aveva 23 anni e conquistava l'ambita cover: il successo travolgente di "Pretty Woman" le aveva fatto guadagnare il trono nell'olimpo di Hollywood.

Ma da allora la carriera e la bellezza della Roberts non si sono mai arrestate: così rieccola regina nel 2000, dopo l’Oscar, nel 2005 dopo essere diventata mamma dei due gemelli Hazel e Finn e nel 2010 dopo "Mangia, prega, ama". Per una che ha sempre detto no al botox è una bellissima conquista.