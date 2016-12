Julia Roberts, bellezza senza tempo: torna al cinema con due film

Julia Roberts è uno dei volti più inconfondibili e amati del mondo del cinema mondiale. Mentre continua a incarnare un ideale di bellezza frizzante e senza tempo, l'attrice premio Oscar tornerà al cinema a maggio con ben due film. La vedremo nel corale "Mother's Day" con Jennifer Aniston e Kate Hudson e in "Money Monster" di Jodie Foster a fianco di George Clooney , 12 anni dopo aver condiviso il set in "Ocean's Twelve".

Julia Roberts torna a lavorare con Garry Marshall, che l'aveva diretta nel cult "Pretty woman". "Mother's Day" è una commedia sentimentale che vedrà intrecciarsi diverse storie di mamme. "Money Monster" invece è un thriller in cui l'attrice interpreta il ruolo di una producer che cerca in tutti i modi di salvare un venditore televisivo preso in ostaggio da un uomo armato.