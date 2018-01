Juel è "Cattiva": ritmi urban al femminile tra reggaeton e hip hop

Si intitola "Cattiva" il nuovo singolo di Juel, da domani 12 gennaio in tutte le piattaforme digitali. L'artista apre le porte del suo mondo fatto di sonorità urban, reggaeton, electro e hip hop. Tgcom24 vi presenta in anteprima il videoclip del brano, realizzato da Simone Moglié e Fabio Tarantino nel suggestivo ex Oleificio della Magliana a Roma.