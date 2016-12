Jude Law sarà papà per la quinta volta

11:01 - Hanno scoperto di aspettare un figlio quando si erano già lasciati e anche se la gravidanza non è riuscita a farli tornare insieme, Jude Law e l'ex fidanzata Catherine Harding giurano che saranno entrambi coinvolti nella crescita del bimbo. L'attore di Hollywood, come anticipa il magazine "People", diventerà papà per la quinta volta. Il piccolo, che nascerà in primavera, è invece il primo per la Harding.

Law, 41 anni, ha infatti avuto tre figli dall'ex moglie Sadie Frost: Rafferty, 18 anni, Rudy, 12, Iris, 13. E un'altra figlia, Sophia, 5 anni, con la modella Samantha Burke.



"Posso confermare che Jude Law e Catherine Harding aspettano un figlio insieme per la prossima primavera. Anche se non stanno più insieme, saranno entrambi coinvolti nella crescita del bambino", ha detto un rappresentante dell'attore alla rivista. "Entrambi considerano questo evento un fatto privato e oltre a questo annuncio non sarà fatta nessun'altra dichiarazione. Vi chiedo di rispettare la privacy di tutti coloro coinvolti nella vicenda e delle loro famiglie", ha aggiunto.