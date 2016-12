18 marzo 2015 Jude Law, quinto figlio dalla terza donna diversa: Catherine Harding ha partorito L'ex fidanzata, la cantante irlandese nota con lo pseudonimo di Cat Cavelli, ha dato alla luce una bambina Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:55 - Jude Law padre per la quinta volta. La ex compagna, la cantante Catherine Harding, nota con lo pseudonimo di Cat Cavelli, ha partorito una bambina. La conferma arriva dal portavoce dell'attore, che con la Harding, 23 anni, ha condiviso sei settimane di relazione durante le riprese del film “Spy” in Repubblica Ceca, tra maggio e giugno dello scorso anno. “Entrambi sono felicissimi e chiedono che la loro privacy sia rispettata”, ha detto l'uomo.

L'attore, 42 anni, non ha fornito ulteriori dettagli sulla neonata, mantenendo la linea di estrema riservatezza adottata non appena la notizia della gravidanza si era diffusa. Un atteggiamento condiviso e perpetrato anche dalla Harding.



Jude Law, molto noto per la sua movimentata vita sentimentale, ha già quattro figli: Rafferty, Iris e Rudy, frutto del matrimonio con Sadie Frost, e Sophia, nata nel 2009 dalla brevissima relazione con la modella Samantha Burke. Tra il 2005 e il 2006 l'attore è stato a un passo dal secondo matrimonio, dopo che a Natale del 2004 aveva ufficializzato il fidanzamento con l'attrice Sienna Miller, conosciuta sul set di Alfie. La relazione con la star di American Sniper terminò nel 2006 per volere della Miller, stanca dei continui tradimenti del compagno, non ultimo quello con la baby sitter dei suoi figli. Un episodio per il quale Law si scusò pubblicamente.