19 gennaio 2015 Jovanotti, un bolide da 30 canzoni: arriva "Lorenzo 2015 cc." Il nuovo album di Jova uscirà il 24 febbraio ma da martedì 20 gennaio si apre il pre-order. Per chi acquista ci saranno subito due nuovi brani disponibili

15:35 - Lorenzo Jovanotti ha reso nota la tracklist del suo nuovo album "Lorenzo 2015 cc.", in uscita il 24 febbraio. Il lavoro sarà disponibile in diversi formati: in digitale conterrà 30 brani, mentre in versione fisica ci sarà un'edizione da 18 e una da 30 pezzi. Il pre-order dell'album si apre martedì 20 gennaio e per chi acquisterà su iTunes saranno resi disponibili subito due brani: "L'alba" e "Musica".

I 30 brani inediti che compongono il progetto sono stati registrati tra Milano, Cortona, Parigi, New York e Los Angeles. Dalla settimana successiva all'apertura del pre-order, sarà rilasciato un brano alla settimana. In "Musica" Jova si avvale del featuring del leggendario sassofonista camerunense Manu Dibango.



L’album è stato anticipato dal singolo "Sabato" che, a un mese dall’uscita, è stabile alla prima posizione dell’airplay radiofonico e che ha conquistato un nuovo record storico: oltre 200 DJ e producer lo hanno riproposto in una loro speciale versione remixata.



Questa la tracklist definitiva:

cd 1

1 L’ALBA

2 SABATO

3 TUTTO ACCESO

4 MUSICA feat. MANU DIBANGO

5 LE STORIE VERE

6 RAGAZZA MAGICA

7 L’ESTATE ADDOSSO

8 GLI IMMORTALI

9 PIENO DI VITA

10 IL MONDO È TUO (STASERA)

11 È LA SCIENZA, BELLEZZA!

12 L’ASTRONAUTA

13 LIBERA

14 IL CIELO IMMENSO

15 CARAVAN STORY

16 CON UNO SGUARDO

17 PERCHÉ TU CI SEI

18 INSIEME



cd 2

1 MELAGIOCO feat. ANTIBALAS

2 IL VENTO DEGLI INNAMORATI

3 UN BENE DELL’ANIMA

4 SI ALZA IL VENTO feat. BOMBINO

5 UNA SCINTILLA

6 E NON HAI VISTO ANCORA NIENTE

7 LA BOHÈME

8 ALL THE PEOPLE feat. SINKANE

9 FONDAMENTALE

10 IL RIPARO

11 GRAVITY

12 7 MILIARDI