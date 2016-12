7 ottobre 2014 Jovanotti tornerà negli stadi a giugno Sei date per ora confermate di "Lorenzo negli stadi" che partirà il 20 giugno dallo Stadio del Conero di Ancona Tweet google 0 Invia ad un amico

15:24 - Lorenzo Jovanotti ha annunciato su Facebook le date del tour estivo negli stadi. Si inizia il 20 giugno allo Stadio del Conero di Ancona per poi chiudere allo Stadio Olimpico il 12 luglio a Roma. Sei date - ma se ne aggiungeranno prossimamente tre a Bari, a Pescara e in Sicilia - in cui il cantautore presenterà anche il nuovo album che sta ultimando proprio in questi giorni.

Queste tutte le date ad oggi confermate di "Lorenzo negli stadi": 20 giugno Ancona - Stadio del Conero 25 giugno Milano - San Siro 30 giugno Padova - Stadio Euganeo 4 luglio Firenze - Stadio Artemio Franchi 8 luglio Bologna - Stadio Dall'Ara 12 luglio Roma - Stadio Olimpico