Jovanotti si prende una pausa dai fan: "Mi immergo nel nuovo disco"

Tante idee in testa quindi, e molta voglia di farle diventare canzoni. Un processo quasi magico, come ha raccontato Jova condividendo un aneddoto personale: "Ero in macchina con la mia ragazza magica e abbiamo beccato una mia canzone, una delle più amate dalle persone. Siamo rimasti in silenzio e l'abbiamo ascoltata fino alla fine. Poi lei mi dice una cosa tipo 'pazzesco che certe canzoni poi esistono e fanno parte della vita, ma prima non c'erano. Immagino che debba essere una sensazione incredibile quando succede'. E' vero, è una sensazione incredibile, è una cosa fortissima, una botta di adrenalina micidiale, e spesso arriva dopo momenti in cui si pensa che non possa più succedere".



"Ecco, ci tengo a dirvi che sto per fare un disco nuovo, dove non c'è niente di già accaduto tranne quel tipo di emozione di cui parlavamo in macchina. Vado, godetevi la vita, vi abbraccio. Viva la musica, e grazie dell'affetto. Mi butto. " ha poi concluso Jovanotti.