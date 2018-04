Jovanotti rimanda una data del tour per edema alle corde vocali

Lorenzo si è scusato con i fan e ha poi scritto sui social: "Nelle prossime ore vi dico ufficialmente quando si suona a Bologna. Il doc Fussi mi ha detto che in 3 giorni le corde tornano in forma ma se ci avessi caricato un concerto stasera magari bombato di farmaci (che coprendo l’infiammazione e il dolore mi avrebbero fatto credere di stare bene) avrei messo a rischio le corde vocali seriamente. È che sabato sono andato in scena già con un inizio di infiammazione e c’ho dato dentro come sempre e alla notte la voce era zero. Mi dispiace per il disagio di stasera degli amici di Bologna, ma la recuperiamo e per chi non potrà vi dirò subito come fare per il rimborso del biglietto".



Dopo pochissimo tempo, sempre sui social ha tranquillizzato tutti, con la nuova data fissata, il 4 maggio (i biglietti precedentemente acquistati restano validi per il nuovo show, mentre chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre venerdì 27 aprile. ).



Il tour riprenderà quindi il 19 aprile: Jovanotti terrà 10 date nella Capitale al Palalottomatica, prima delle 6 all'Arena di Verona.