Jovanotti presenta "Oh, vita!": "Sono andato al cuore della mia musica per ripartire da zero"

Una collaborazione importante, di quelle che ti cambiano la vita. E indirizzano il tuo percorso artistico verso strade finora impensate. Questo è stato per Lorenzo Cherubini l'incontro con Rick Rubin. Superstar della produzione, l'uomo dietro a dischi monumentali di Red Hot Chili Peppers, Metallica, Slayer, System of a Down, ma soprattutto il fondatore della Def Jam, l'etichetta che negli anni 80 ha trasformato il rap in un fenomeno mondiale e sfornato tre quarti degli album, dai Run DMC ai Beastie Boys, sui quali Jovanotti è cresciuto.



L'uomo giusto per una sterzata venendo da un lavoro "monstre" come "Lorenzo 2015 cc", con 30 canzoni, iperprodotte e rimbalzanti da una parte all'altra della galassia stilistica jovanottiana. "Quello è stato un successo strepitoso, pazzesco - tiene a precisare Lorenzo -. Ma già facendolo sentivo che era in qualche modo la chiusura di un ciclo di lavoro. Avevo bisogno di mettermi in gioco, di uscire da una routine creativa. Con questo nuovo disco non cercavo di fare il botto ma fare esperienza e imparare nuove cose".



Con il cantautore di Cortona Rubin ha fatto principalmente una cosa: ha tolto. "Per come la vedo io il disco è tutto scarno - dice Lorenzo -. Questa cosa mi ha messo in crisi perché mi sono sentito nudo, fragile, a confronto continuamente con i miei limiti vocali. Con Michele Canova, che pur stimo tantissimo, l'approccio era molto diverso, la voce era sempre trattata e doppiata. Con Rubin è l'esatto opposto, non c'è autotune se non in un pezzo usato a manetta per creare un contrasto voluto con un pianoforte un po' scordato".