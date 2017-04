Jovanotti in Nuova Zelanda, arriva il "filmino" della sua vacanza in solitaria

Un viaggio in solitaria con bici e bagagli. Venti giorni passati pedalando per un totale di 3mila chilometri per 12mila metri di dislivello. E' l'esperienza che Jovanotti ha vissuto a Aoteaora, un'isola a sud della Nuova Zelanda . Ora tutto questo diventa un film, " Vado a farmi un giro ", che da venerdì 7 aprile sarà visibile sulla JovaTv. Ecco il trailer .

E' stato lo stesso Lorenzo a lanciare l'uscita con un post sui social. "Tanto di quel vento che sono diventato aerodinamico, mi è spuntato un alettone - ha scritto -. Il film lo ha fatto Michele Maikid Lugaresi con le immagini del viaggio che gli ho dato io insieme ad un po' di musica che ho registrato con una chitarra acustica in casa al mio ritorno (roba originale e qualche cover come questa che si sente nel trailer). Il film non era neanche previsto, ma adesso c’è, ed è una cosa diversa da tutto quello che vi potete aspettare. Buon Viaggio! Kia Ora! (che in lingua maori vuol dire qualcosa come ciao, e anche tutto il meglio che si può augurare a qualcuno)".