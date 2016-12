16 dicembre 2014 Jovanotti il "Sabato" fa ballare con un pizzico di malinconia Il cantautore lancia un singolo dance tra Anni 90 ed elettronica con un testo che fa riflettere, fotografia della società di oggi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:36 - Una fotografia dell'Italia di oggi, con uno sguardo lucido tra realismo e fantasia. Nel nuovo singolo di Lorenzo Jovanotti "Sabato" - in bilico tra dance Anni 90 ed elettronica - ci sono la famiglia, l'amicizia, King Kong e Michael Jackson, i motorini truccati e le astronavi, il lavoro e il tempo perso, la speranza e il disincanto e infine c'è l'amore. Il nuovo album "Lorenzo 2015 cc" uscirà il 24 febbraio e conterrà tantissime canzoni.

Per la regia del video, Jovanotti ha voluto a fianco a sé un giovane gruppo di lavoro e tra i director del video compare uno tra i più interessanti rapper del panorama musicale italiano, Salmo. Per Younuts! & Lebonski, Niccolò Celaia, Antonio Usbergo e Salmo hanno realizzato un piccolo film ambientato in un Luna Park di provincia, dove la vita scorre e dove, sulle note di "Sabato", si intrecciano storie di vita del nostro tempo.



Realizzato con la partecipazione di oltre 60 attori e comparse, il video è stato girato al Luna Park di Novegro, al momento chiuso per lavori e che - nelle quattro notti della produzione - ha svelato, in un’atmosfera rarefatta e surreale, le giostre nelle quali si sono alternate le varie scene della storia e dove lo stesso Lorenzo ha cantato "Sabato". Lo troviamo sulla pista di un autoscontro come un Tony Manero postmoderno, al centro di un balletto orientale, che non si sa se sia vero o immaginato. Lo vediamo cantare sul tetto di un camper, omaggio all'amata serie televisiva "Breaking Bad", mentre nel camper una coppia mette in scena l'amore, la droga più potente che c'è. Lo vediamo di fronte ad una cadillac dorata, l'archetipo di ogni "cuore del sabato sera" del pianeta, poi su una BMX, la bici per fare le acrobazie, come è giusto in un tempo come il nostro,dove il vero sport estremo è vivere.



Dopo il "Backup Tour", con il quale ha mandato in delirio 500mila fan nel 2013, l'estate 2015 vedrà il ritorno di Lorenzo negli stadi con 11 date evento. Al via il 20 giugno allo Stadio del Conero di Ancona.