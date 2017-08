Jovanotti, doppio annuncio: "Ad agosto incido il nuovo disco, e nel 2018 in tour"

Il cantautore non svela per ora i dettagli: "Non vi dico nulla, tranne che in questi giorni a quelli che si avvicinano a me gli si ricarica il cellulare. Emetto onde elettromagnetiche. Una cosa però ve la dico anche se so che la sapete, se ci conosciamo come so che ci conosciamo: ogni mio/nostro disco è un disco nuovo. Si riparte sempre da zero, con la cura, l'amore e la dedizione che nascono dalla passione che con il tempo invece di diminuire aumenta. Il desiderio di fare una cosa che accenda l'entusiasmo in me è sempre più forte".



Anche la data di uscita dell'album non è confermata: sarà certa solo "all'inizio di settembre", quando Jovanotti potrà dire "con una certa sicurezza" se il cd verrà pubblicato entro la fine del 2017. Nel frattempo, tuttavia, da parte dell'artista c'è già la voglia di portare dal vivo i nuovi pezzi, in tutta Italia. "Per l'anno prossimo il mio desiderio è quello di suonare nelle città e di starci il più possibile. Quello che vorrei è suonare in una città alla volta per giorni, con uno spettacolo di pura goduria e di condivisione totale con chi vorrà venirci a sentire" - scrive il cantante. E conclude: "Stiamo lavorando per fare una cosa che vi e ci faccia impazzire".