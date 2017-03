Joni Sledge, è morta una delle 4 sorelle del gruppo "Sister Sledge"

E' morta all'età di 60 anni Joni Sledge, una delle quattro sorelle del gruppo "Sister Sledge" che incisero la famosissima hit "We Are Family". La cantante si è spenta nella sua casa in Arizona venerdì ma le cause della morte non sono state ancora determinate, ha spiegato l'addetto stampa Biff Warren. Una morte improvvisa e inaspettata, del momento che la cantante non risultava ammalata e aveva programmato un concerto per sabato prossimo a Los Angeles.