Johnny Hallyday, i figli vogliono impugnare il testamento del padre

Laura Smet, figlia di Johnny Hallyday , ha annunciato di voler impugnare in sede legale il testamento del padre, morto il 5 dicembre scorso. Smet ha chiesto ai suoi legali "di intraprendere tutte le azioni di diritto" possibili per impugnare le disposizioni del padre, che assegnerebbero "la totalità del suo patrimonio alla sola moglie Laeticia". Nella procedura sarà associato il fratello di Laura, David Hallyday.

Nelle sue ultime volontà il cantante-attore ha lasciato "l'insieme del suo patrimonio e i diritti sulle opere artistiche" alla moglie Laeticia. Questa decisione non soddisfa Smet e i suoi avvocati affermano che queste disposizioni "contravvengono esplicitamente alle esigenze del diritto francese".



Come precisano gli stessi avvocati, dello studio legale Maîtres Témime, Ravanas et Surse, se le ultime volontà della star francese diventassero effettive "sulla base della legge californiana", a Laura "non sarebbe stato lasciato niente: né beni materiali, né prerogative sulla sua opera artistica, né ricordi, non una chitarra, una moto, e nemmeno la copertina firmata del brano "Laura" che è stata dedicata a lei".