Johnny Depp snobba l'Oscar: "Non voglio vincerlo"

Johnny Depp snobba l'Academy Award: "Non voglio vincere l'Oscar, non voglio doverne parlare", ha detto l'attore al London Film Festival, dove ha presentato la sua ultima fatica, " Black Mass ", già nei cinema italiani , ma in uscita il 27 novembre nel Regno Unito. "Mi hanno dato due o tre nomination è già questo vale molto", ha aggiunto la star, candidata per "Pirati dei Caraibi: La maledizione della Prima Luna", "Neverland" e "Sweeney Todd".

"L'idea di vincere implica una competizione con qualcuno. E io non sono in competizione con nessuno - ha spiegato Johnny Depp - Continuo a rimanere coerente e a fare quello che mi va. A volte alla gente questo non piace, ma va bene così".



Nonostante film di straordinario successo e interpretazioni molto diverse tra loro, la critica non è sempre stata morbida con l'attore, a volte protagonista di grandi flop, come gli ultimi film usciti, da "Dark Shadows" a "Mortdecai". Johnny Depp ha ricevuto 10 nomination al Golden Globe e una sola vittoria nel 2008, per "Sweeney Todd: Il Diabolico Barbiere di Fleet Street", e uno Screen Actors Guild Award nel 2003 per "La Maledizione della Prima Luna".