Johnny Depp si amputò un dito per scrivere insulti alla ex Amber Heard

Spuntano retroscena inquietanti dal divorzio vip dell'estate. Secondo quanto riporta Tmz, infatti, Johnny Depp in un impeto di rabbia si amputò la falange di un dito e la immerse nella vernice blu, per poi scrivere insulti alla moglie Amber Heard . "Easy Amber" e "Billy Bob", questo il contenuto del messaggio lasciato su un vetro dall'attore, che ha accusato la consorte di averlo tradito con il collega Billy Bob Thornton.

La Heard e Thornton hanno recitato insieme nel film del 2015 "London Fields" e per il divo di 'Pirati dei Caraibi' avrebbero avuto un flirt. Da qui la folle scenata di gelosia, finita con un dito mozzato. Sul sito di Tmz sono state pubblicate le inquietanti immagini del dito e fonti vicine alla Heard riferiscono che Depp ha atteso 24 ore prima di andare in ospedale. Proprio per questo non è stato poi possibile riattaccargli la falange.