Johnny Depp non trova pace, paura per il figlio Jack: potrebbe stare molto male

Ancora guai per Johnny Depp . Dopo i rumors intorno alla sua condizione di salute, questa volta tocca al figlio, Jack Depp . Il ragazzo, 16 anni, potrebbe infatti soffrire di gravi problemi, come riferisce la stampa estera. La madre ed ex compagna dell'attore, Vanessa Paradis , non avrebbe partecipato alla premiere a Parigi del suo nuovo film "Knife+Heart", per assistere il ragazzo malato.

La notizia non è ancora stata confermata, ma neanche smentita, e il padre, Johnny Depp, in giro per l'Europa per il tour con la sua band, gli Hollywood Vampires, non avrebbe voluto rilasciare dichiarazioni.

L'unica voce che circola è che, secondo indiscrezioni, il ragazzo soffrirebbe di una rara patologia oculare.



Del piccolo Depp aveva già scritto la rivista Rolling Stone, in una lunga intervista fatta al padre, dove sarebbero emersi tutti i problemi legati al divorzio con la sua ex moglie, Amber Heard, e i numerosi guai finanziari che sono seguiti. Johnny avrebbe detto che il figlio era venuto a conoscenza della difficile situazione del padre attraverso i compagni di scuola, che lo avrebbero messo a dura prova. Depp e la Paradis hanno comunque un'altra figlia, conosciuta per essere l'opposto del fratello Jack, il quale è considerato il più introverso e schivo della famiglia