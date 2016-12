Johnny Depp: "Non sono violento, mia moglie Amber Heard sta cercando solo soldi"

Dopo le accuse di violenza della moglie Amber Heard e l'ordine restrittivo del tribunale di Los Angeles, Johnny Depp rompe il silenzio. Non vuole passare per l'ubriacone disperato e affida al suo avvocato una frase sibillina: "Sta cercando di assicurarsi una transazione finanziaria ". Insomma per il dico di Hollywood l'ex ha alzato il polverone mediatico solo per una questione di soldi. I lividi , però, restano.

In difesa di Depp si è anche schierata l'ex moglie, Lori Anne Allison, che è rimasta in ottimi rapporti con il protagonista de I Pirati dei Caraibi e che al sito Tmz ha sottolineato: "Non alzava nemmeno la voce. E' un uomo molto dolce che ama moltissimo i suoi animali".

Ma non è la sola a difendere Johnny. Anche l'amico di sempre Mickey Rourke assicura. "E' un gentiluomo che preferisce il basso profilo, non è assolutamente violento. Amber invece non la conosco...".