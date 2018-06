Johnny Depp non è malato, è solo dimagrito per un ruolo cinematografico

Johnny Depp aveva fatto preoccupare i fan, apparendo dimagrito e pallido in uno scatto con un'ammiratrice in Russia e in alcune foto in Germania prima di iniziare un concerto con i suoi Hollywood Vampires . A tranquillizzare tutti arriva una fonte del Daily Mail che smentisce il fatto che possa avere problemi di salute, mentre una fonte anonima a People rassicura: "Sta bene, si sta diverendo con il gruppo". L'effettivo aspetto emaciato sarebbe dovuto a mere esigenze di copione...

Depp ha appena terminato di girare "Richard says Goodbye", film nel quale interpreta un professore che sceglie di cambiare vita dopo la scoperta di essere affetto da un male in fase terminale.



A testimoniare il buono stato di salute dell'attore americano ci sono anche le foto postate dallo staff della band sul profilo Instagram ufficiale del supergruppo che comprende anche Alice Cooper e Joe Perry, chitarrista degli Aerosmith, con i quali è attualmente impegnato in un tour europeo che toccherà anche l'Italia. Saranno il 7 e 8 luglio rispettivamente al Summer Festival di Lucca e al Cavea di Roma. Nelle immagini, Depp è impegnato in un omaggio sul palco a "Heroes" di David Bowie e in un incontro nel backstage con i compagni insieme a Duff McKagan, bassista dei Guns N' Roses.



Dopo le fotografie diventate virali sul Web, scattate a San Pietroburgo e a Berlino, i fan si erano preoccupati per la sua salute: "È malato?" si sono domandati sui social. "Eccessi da droghe e alcol?", aveva suggerito qualcun altro per spiegare l'aspetto scheletrico dell'attore.