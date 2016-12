Johnny Depp nei panni dello scienziato pazzo nel remake de "L'uomo invisibile"

Johnny Depp ha accettato il ruolo del dottor Jack Griffin in "L'uomo invisibile" , remake del classico della Universal datato 1933. La star avrà il ruolo dello scienziato che perde la ragione nel momento in cui si rende conto di non poter più invertire l'esperimento a cui si è sottoposto. Il film originale, diretto da James Whale e tratto dal romanzo di H.G. Wells , era interpretato da Claude Rains.

II film è il secondo progetto con il quale lo Studio spera di far risorgere i suoi Monster Movie. Prima di quello vedremo "La mummia" interpretato da Tom Cruise e atteso per l'estate 2017.



Negli ultimi trent'anni sono stati due i film che hanno omaggiato il personaggio che interpreterà Johnny Depp, rimanendo staccati comunque dal franchise della Universal: "Avventure di un uomo invisibile", di John Carpenter con Chevy Chase e "L'uomo senza ombra" di Paul Verhoeven con Kevin Bacon.



Depp, recentemente visto sugli schermi in "Black Mass", tornerà al cinema con "Alice attraverso lo specchio", per poi rimettersi i panni di Jack Sparrow nel quinto film de "I Pirati dei Caraibi".