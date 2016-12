Johnny Depp, il tattoo dedicato ad Amber Heard diventa un insulto

Johnny Depp ha modificato il tatuaggio, dedicato all'ex moglie Amber Heard . L'attore aveva impresso sulle nocche le lettere della parola 'Slim', il soprannome di Amber. Negli ultimi giorni è invece apparsa la scritta ' Scum ' che significa 'feccia'. I rumors non hanno tardato a farsi sentire, sollevando l'ipotesi che il nuovo tatuaggio sia indirizzato proprio alla ex.

Ma la scritta non è l'unico tatuaggio in onore dell'ex moglie. L'attore si era infatti fatto disegnare sul braccio la silhouette di una pin up con il volto di Amber, poi oscurato quando è iniziata la controversia.



Johnny e Amber si affronteranno in un'aula di tribunale a metà agosto, quando verrà discussa la richiesta di un ordine restrittivo permanente contro Depp. L'udienza era prevista per il mese scorso, ma era stata rinviata perché sembrava che stessero raggiungendo un accordo privato.