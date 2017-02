Johnny Depp è sul lastrico, le spese folli che hanno dilapidato il suo patrimonio

I tenori di vita delle star di Hollywood sono elevati, si sa. Ma forse Johnny Depp si è spinto un po' troppo in là con le spese. La star avrebbe dilapidato il suo patrimonio, spendendo per 20 anni 2 milioni di dollari al mese. I conti in tasca glieli ha fatti The Management Group, società che per 17 anni ha curato il suo patrimonio e che è stata denunciata da Depp recentemente: rispedendo così al mittente l'accusa di mala amministrazione avanzata dal divo.