Johnny Depp, dopo la bancarotta e le polemiche l'attore "tira la cinghia"

"LAbyrinth" è diretto da Brad Furman ("The Infiltrator"," The Lincoln Lawyer") e sceneggiato da Christian Contreras, è basato sul libro "Abyrinth: A Detective Investigates the Murders of Tupac Shakur and Notorious B.I.G., the Implication of Death Row Records’ Suge Knight, and the Origins of the Los Angeles Police Scandal" scritto da Randall Sullivan. Questo non è l'unico progetto che Depp ha in cantiere. Infatti sarà nel cast di "Animali Fantastici e Dove Trovarli 2", la cui uscita è prevista per il 2018.



Tornando alle polemiche con i suoi ex manager, l'artista di Hollywood aveva denunciato The Management Group per la cattiva gestione delle sue finanze tra il 1999 e l'inizio del 2016. La società ha ribattuto pochi giorni che la vera causa dei problemi economici dell'attore 53enne è da ricercarsi nel suo bizzarro e costoso stile di vita. Ora, attraverso il suo legale Adam Waldman, Depp ha rilasciato un comunicato: "TMG ha scelto di adottare una strategia volta a dare la colpa alla vittima in un chiaro tentativo di salvarsi la pelle e fuggire dalle proprie malfatte, che sono ben raccontate dal documento di 48 pagine presentato da Mr. Depp". E ancora: "Mr. Depp non ha denunciato i suoi ex business manager per le decisioni prese riguardo i suoi investimenti personali, ma, tra le altre cose, per averlo frodato. Cosa che ha portato il mio assistito a perdere decine di milioni di dollari e a dover vendere alcuni asset per pagare i debiti creati dalla cattiva condotta di TMG".