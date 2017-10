Johnny Depp, anche la sorella e il nipote coinvolti nella causa milionaria

Si è allargata anche ai familiari e agli amici la causa multimilionaria che coinvolge Johnny Depp e The Management Group . Il divo qualche mese fa aveva trascinato in tribunale gli ex manager accusandoli di cattiva gestione dei suoi introiti. Ora sotto accusa sono finiti la sorella Christi Dembrowski (sua personal manager) e il nipote William Rassel per aver contratto "prestiti non autorizzati" dal suo patrimonio personale.

Ma la famiglia non sarebbe la sola ad aver dilapidato il patrimonio del divo. Tra le persone coinvolte ci sarebbero anche l'assistente personale Nathan Holmes e gli amici James Russo, Sal Jenco, and Bruce Witkin.



Secondo la TMG, però, le cose starebbero in maniera diversa. In un comunicato ottenuto da "Deadline", si legge infatti: "Nel suo tentativo di non pagare i debiti alla TMG, Depp ha consapevolmente sacrificato i suoi familiari più stretti, gli amici e i collaboratori. Ha dichiarato in modo falso che hanno preso milioni di dollari attraverso pagamenti non autorizzati da lui. Non è una sorpresa che Depp abbia impiegato mesi a fare i loro nomi".