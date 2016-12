Johnny Depp-Amber Heard, lei fa un passo indietro e lui prepara una difesa forte

Nuovo capitolo del divorzio infinito tra Amber Heard e Johnny Depp , che di settimana in settimana si arricchisce di particolari e retroscena. A quanto riporta Tmz qualche giorno fa l'ex signora Depp in tribunale si è lasciata andare ad una scenata di grida e pianti, rifiutandosi di deporre sotto giuramento. L'attore, invece, ha speso una fortuna per la sua linea difensiva che si preannuncia però fortissima, con molti testimoni a suo favore.

Dai documenti legali depositati dal legale di Depp si legge che la Heard ha rifiutato di rispondere alle domande e di rilasciare la sua deposizione, mettendosi invece a piangere. Mentre le cose si mettono male per lei, il divo sta invece preparnado una difesa inattaccabile, con oltre una decina di testimoni pronti a deporre in suo favore e numerose prove fotografiche.



Tra i testimoni che prenderanno parte al processo il prossimo settembre, ci sarebbero i due agenti che hanno risposto alla chiamata di emergenza di Heard e sosterrebbero di non aver visto alcuna lesione al volto dell'attrice il giorno della denuncia. L'ex signora Depp aveva chiesto il divorzio lo scorso maggio, pochi giorni prima di denunciarlo per aver abusato di lei fisicamente e mentalmente.