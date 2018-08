Johnny Depp accusa Amber Heard di averlo preso a pugni in faccia

L'accusa emerge dai documenti della causa che Depp ha intentato nel Regno Unito contro il tabloid, denunciato dopo un articolo in cui veniva descritto come un "picchiatore di mogli". Proprio per questo motivo l'attore è stato anche criticato dal "The Sun" per essere stato preso nel cast di "Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald".



All'epoca della festa di compleanno incriminata e come sostengono i suoi avvocati, Depp "non era ubriaco o drogato" e si trovava a letto quando "la signora Heard è diventata particolarmente aggressiva". A quel punto, il divo si sarebbe "difeso afferrando le braccia della Heard per impedirle di tirargli altri pugni e le avrebbe detto di fermarsi". In seguito l'avrebbe "spinta sul letto dicendole che se ne sarebbe andato e che non avrebbe dovuto seguirlo".



Negli stessi documenti Depp fa chiarezza poi su un altro episodio legato al turbolento rapporto con la Heard. Nel 2016 lei accusò Depp di averle tirato un telefono cellulare addosso, colpendola in faccia. Ora l'attore de "I Pirati dei Caraibi" porta in tribunale le testimonianze dei due poliziotti accorsi sulla scena del litigio, che dichiarano di non aver visto alcuna ferita sul volto della donna.



"Quando uno dei poliziotti ha chiesto alla Heard cosa fosse successo lei ha risposto 'nulla'", dicono i documenti degli avvocati del divo. Dal suo punto di vista lei invece ha negato questa versione, attraverso i propri legali. "Queste affermazioni sono del tutto false. Basta considerare le accuse piovute addosso a Depp (come la denuncia per aver aggredito un location manager, Gregg "Rocky" Brooks, sul set del film "City of Lies" - ndr) per capire il suo stato mentale".