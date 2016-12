15 gennaio 2015 John Travolta al naturale: in palestra è l'ora del selfie senza parrucchino A postare la foto che offre la risposta ad anni di illazioni sulla capigliatura dell'attore è stato un ragazzo che lo ha incontrato in palestra Tweet google 0 Invia ad un amico

14:33 - Da anni si fantasticava sulla reale capigliatura di John Travolta. Ed ora il mistero è stato svelato. Grazie a un utente di Reddit che avendolo incontrato in palestra nottetempo si è fatto un selfie con l'attore per poi condividerlo in Rete. Un inedito Travolta al naturale, niente tuopè o parrucchini, solo una stempiatura evidente sfoggiata con naturalezza mentre sorride a pollice alzato.

L'incontro è avvenuto alle 3 del mattino e in palestra c'erano solo Travolta e il ragazzo. Secondo il racconto fatto su Reddit sarebbe stato lo stesso Travolta a presentarsi. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, anche se gli utenti del social si sono scatenati nelle illazioni riguardo a cosa ci facesse Travolta a quell'ora in palestra.