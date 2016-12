John Lennon , è morta la prima moglie Cynthia Powell

19:25 - E' morta in Spagna, a 75 anni, la prima moglie di John Lennon, Cynthia Powell. I due si sposarono in gran segreto nel 1962, con matrimonio civile, e dalla loro unione nacque Julian, che oggi ha 53 anni. Il leader dei Beatles la lasciò per sposare Yoko Ono. Dopo il divorzio, la donna sposò l'imprenditore italiano Roberto Bassanini, ma anche quel matrimonio venne sciolto.

Le prime nozze, celebrate nel pieno della Beatles mania, furono riparatorie: Cynthia aveva conosciuto Lennon al Liverpool College of Art e rimase incinta. L'unione venne tenuta segreta per un po' di tempo dal manager dei Beatles, il quale riteneva che non sarebbe stato una buona pubblicità per il gruppo. Lennon e la Powell rimasero insieme per quattro anni.