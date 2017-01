John Lennon, all'asta la sua Mercedes: vale 3 milioni di dollari

Amanti dei Beatles e delle auto, unitevi. La Mercedes-Benz 230SL Roadster di proprietà di John Lennon per 4 anni è pronta per andare all'asta, al Worldwide Auctioneers di Scootsdale, Arizona. Secondo le stime è possibile che il prezzo arrivi ai 3 milioni di dollari. Con carrozzeria blu notte e interni grigio fumo, è stata una delle prime comprate dall'artista, nel 1965. Il bolide è stato custodito in un museo della Florida per 17 anni.

I documenti originali attestano la proprietà di Lennon e indicano come indirizzo 23 Albermarle, Londra (quello cui i Beatles facevano riferimento prima del trasferimento in Savile Row). Si tratta di una delle quattro auto possedute dall'artista Lennon, prima della sua morte avvenuta a opera del fan Mark David Chapman nel 1980.



La Mercedes sarà messa all'asta da John Kruse che rivela: "John Lennon non era un amante delle auto, aveva ordinato ed acquistato quest’auto per i suoi gusti ma non aveva molte auto di sua proprietà. Complessivamente potrebbero esserci al massimo altre due auto che sono state di proprietà dell’artista ma nessuna ordinata nuova sui suoi gusti personali".