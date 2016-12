John Goodman in forma perfetta alla première di "Trumbo"

Dopo la trasformazione di Adele , che ha perso ben 30 chili, ora un'altra star ha ritrovato il peso forma: John Goodman . Nella sit-com "Pappa e Ciccia" interpretava un papà di famiglia simpatico e sovrappeso, ma ormai la pancia è solo un ricordo. L'attore 63enne alla prima londinese di "Trumbo" (in cui veste i panni del produttore di Hollywood Frank King) ha infatti sfoggiato una silhouette perfetta.

Dopo vari tentativi e diverse diete, Goodman sembra aver trovato il modo di liberarsi dei chili di troppo e sul tappeto rosso non ha sfigurato al fianco dei colleghi Helen Mirren e Bryan Cranston.



"Trumbo", che uscirà in sala il 6 novembre, racconta la vita dello sceneggiatore Dalton Trumbo (Bryan Cranston) che negli Anni Quaranta finì nella black-list del governo americano per le sue simpatie comuniste. Trumbo iniziò una lotta contro i boss degli Studios di Hollywood riuscendo inoltre a proporre, firmando con uno pseudonimo, i copioni di molti film di successo tra cui "Vacanze Romane" con Gregory Peck e Audrey Hepburn.