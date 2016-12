John De Leo, un condominio ricco di musica

10:37 - A sei anni dall'ultimo progetto discografico torna John De Leo con "Il Grande Abarasse". E' un concept album ambientato in un ipotetico condominio dove ogni brano corrisponde ad uno dei suoi appartamenti. L'album vede la partecipazione in alcuni pezzi dell'Orchestra Filarmonica di Bologna e di Uri Caine al pianoforte in "The Other Side of a Shadow". "Faccio canzone, jazz e altro - dice De Leo - perché mischiare i generi non è reato".

"La cosa certa in ogni brano de Il grande Abarasse - spiega De Leo - è un'esplosione improvvisa. A seconda del brano è rappresentata in modi diversi. L’accadimento viene tradotto da differenti soggettive culturali o personali contingenti situazioni emotive. Volevo che l’esplosione corrispondesse alla materializzazione di una deflagrazione interiore la cui miccia, in ognuno dei condomini, era in realtà già accesa".



Questa la tracklist dell’album: “E' già finita? Il cantante muto”; “Il Gatto Persiano_Theme”; “La Mazurka del Misantropo”; “Io Non Ha Senso”; “Primo Moto Ventoso”; “Apocalissi mantra blues”; “50 euro (Trappo_Lounge)”; “The Other Side of Shadow”; “Di Noi Uno (Bond of Union)”; “Muto (come un pesce rosso)”.