Joe Manganiello operato d'urgenza per una grave appendicite

Joe Manganiello è stato operato d'urgenza per una grave appendicite. Lo riporta il sito statunitense TMZ, citando fonti vicine al marito di Sofia Vergara . L'attore è ricoverato da alcuni giorni e l'intervento chirurgico sarebbe andato a buon fine, nonostante le condizioni critiche di Manganiello che, secondo i medici, senza l'operazione avrebbe rischiato la peritonite.

Stando a quanto scrive il sito, la scorsa settimana Joe Manganiello si sarebbe ricoverato di sua spontanea volontà per sottoporsi a una rimozione dell'appendice. Sul tavolo operatorio i chirurghi si sarebbero accorti che la situazione era più grave del previsto e che l'infiammazione avrebbe potuto di lì a poco evolvere in peritonite, malattia che può anche risultare mortale.



Il portavoce dell'attore di "Magic Mike" ha rassicurato i fan sulle condizioni di Manganiello, che sta bene, ma resta in ospedale. Il portavoce ha anche confermato la natura cronica del problema.



A causa dei suoi problemi di salute, Joe Manganiello, 39 anni, aveva annullato la sua apparizione a un gala di beneficenza, domenica scorsa. Nessun commento diretto è arrivato dalla moglie Sofia Vergara.