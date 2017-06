Joe Bastianich: "Con Vino Veritas porto sul palco la mia vita"

Bastianich prosegue, confessando: "Il vino mette allegria, leggerezza, il vino ti fa dire le cose che vorresti tenere nascoste. Le più belle. Il percorso verso la verità l'ho trovato grazie al vino".



In ogni appuntamento a teatro ci sarà un confronto tra Joe e il pubblico, che tramite il web e i social potrà influenzare l'andamento dello spettacolo: "Cercherò di trovare anche le verità del pubblico, che potrà condividere in tempo reale e in modo anonimo su Instagram, le sua verità, che io riporterò sul palco. Per incrociare la realtà della gente con la mia. Ho sentito questa esigenza di raccontarmi in maniera intima perché mi costa meno che andare dal terapista, dico delle cose profonde e personali, a volte scioccanti. Ma ho cinquant'anni e non posso cambiare ora".



I racconti saranno accompagnati da momenti musicali con canzoni originali, composte da lui in inglese e in italiano. La sua voce sarà accompagnata dai membri della sua band: Gabrielle Tirelli alla chitarra, Lorenzo Ferrari alla batteria e Daniela Savoldi al violoncello. "Racconto la mia storia, nato a New York, figlio di immigrati italiani, cresciuto negli Anni 70, le prospettive americane sulla cultura italiana e viceversa. Per ora non penso a un disco, se ha successo lo porto in giro per l'Italia".