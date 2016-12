Joan Thiele: "Grazie a una cover le radio si sono accorte di me"

A New York, nei Red Bull Studios , sta lavorando a un nuovo brano con Chris Tabron , produttore fra gli altri di Beyoncé e Nicky Minaj . Joan Thiele è la giovane cantante italiana emergente, che grazie anche alla cover di Drake "Hotline Bling", senza passare dai talent è riuscita a sfondare il muro delle radio. E ora è pronta per il suo primo album che uscirà a breve con Universal . Madre italiana e papà svizzero-colombiano, la 25enne si racconta a Tgcom24.

Joan, come è andata sul palco del South by Southwest, il famoso festival americano dedicato alla musica?

E' stata una bellissima esperienza, qui ci sono solo stimoli. Nonostante l'agitazione iniziale l'ho vissuta con grandissima gioia. Per me è un sogno.

La tua cover di Hotline bling di Drake è stato un successo sul Web, ci racconti come è nata?

E' nata in modo molto naturale, come un gioco, tral'altro lanciato da Erikah Badu ai Disclosure. Così l'abbiamo prodotta a casa con gli Etna, la mia band , e in qualche giorno l'abbiamo finita... Ovviamente non ci aspettavamo minimamente potesse piacere così tanto da essere passata in radio.

Sei una delle poche cantanti che sta emergendo senza passare da un talent, ci hai mai provato? E cosa pensi dei talent?

Quando ero più piccola, qualche anno fa ho fatto dei provini, mossa dall'incertezza, non sapevo quale potesse essere il modo più giusto per poter comunicare la mia musica. Non era sicuramente la mia strada, ma rispetto pienamente chi decide di farli, ognuno ha il suo percorso da seguire.

Ci racconti anche un po' del tuo percorso artistico?

E' iniziato nel momento in cui è finito il liceo. Ho preso la mia chitarra e ho iniziato a contattare ogni minimo localino, per poter suonare, ovunque. E' durato almeno per quattro anni. Mi interessava solo suonare live, poi la cover di HotLine Bling, il viaggio a New York per registrare nei Red Bull Studios ed ora il South By South West...

Cosa puoi anticiparci del tuo primo album che uscirà a breve per Universal?

E' un album che ha l'immagine di un arcobaleno. Ci sono tante sfaccettature, tanti colori, sia a livello di produzione che di temi. Non vedo l'ora che esca...