JLo presenta "Il ragazzo della porta accanto" e infuoca il red carpet

10:55 - Ancora una volta è riuscita a far parlare di sé. Jennifer Lopez è stata la star più paparazzata sul red carpet della cerimonia di premiazione dei People Magazine Awards, che si è tenuta al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills. La cantante e attrice 45enne per presentare il suo nuovo film "Il ragazzo della porta accanto" è apparsa con un décolleté che ben poco spazio lasciava all'immaginazione.

JLo ha oscurato così le altre ospiti come Kate Hudson e Gwen Stefani. Jennifer ha anche ritirato un premio per la sua carriera sempre in bilico tra cinema, tv e musica. La diva ha anche presentato il suo ultimo film "Il ragazzo della porta accanto" che esce il 23 gennaio negli Stati Uniti. Durante la serata hanno ritirato premi anche Lisa Kudrow e Jennifer Aniston, indimenticate star del telefilm cult "Friends".