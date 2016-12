Jim Diamond, addio al cantautore anima gentile del pop anni 80

Jim Diamond , il cantante e autore scozzese che nei primi anni 80 ha scalato le classifiche con " I Should Have Known Better ", è morto a 63 anni nella sua casa di Londra per cause "improvvise". Era sposato con l'adorata Chrissy e ha avuto due figli, Sara e Lawrence. Tra i suo brani più famosi anche " I Won't Let You Down " e " Hi Ho Silver ". Nel 2010 era stato ospite alla trasmissione "I migliori anni della nostra vita" di Carlo Conti.

Nato il 28 settembre del 1953 a Glasgow si era imposto sulla scena rock degli anni 70 e primi 80 e aveva fondato a Londra il trio dei PhD con Tony Hymas e Simon Phillips per poi proseguire da solista la carriera. Nel 1986 aveva partecipato al progetto dei Crowd, un gruppo di cinquanta musicisti che insieme avevano inciso il brano "You'll Never Walk Alone" per devolvere il ricavato alle famiglie degli spettatori morti nel 1985 nello stadio di Bradford. Alla musica, scoperta grazie al fratello maggiore, il batterista Lawrence, Jim Diamond si è appassionato fin dall'adolescenza e a metà anni 70 è entrato per la prima volta in uno studio di registrazione con i Bradley.



Prima dei grandi successi era volato a Los Angeles per formare un gruppo heavy con Carmine Appice, ex batterista dei Vanilla Fudge e di Rod Stewart, e con Earl Slick, ex chitarrista di David Bowie.



Con il finire degli 80's, Diamond si è dedicato soprattutto all'attività di autore e produttore e negli ultimi anni si è avvicinato alla musica soul, a cui ha dedicato nel 2011 il suo ultimo album "City of Soul", e al progetto di beneficenza Cash for Kids insieme all'amico Tom Hunter.



"Negli ultimi anni ha dedicato molto tempo alla campagna benefica Cash for Kids, insieme all'amico Tom Hunter - si legge in una nota del suo staff -, ed era ancora molto conosciuto e rispettato dalla comunità musicale. Mancherà molto a tutti quelli che lo hanno conosciuto e ai tanti che amavano la sua voce e il suo stile unico".