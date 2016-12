Jim Carrey trasporta la bara della ex Cathriona White

Jim Carrey ha voluto trasportare lui stesso la bara della ex compagna Cathriona White durante la cerimonia funebre, che si è svolta in Irlanda a Cappawhite, città natale della 28enne. L'attore, in completo scuro e occhiali da sole, è arrivato accompagnato dalla figlia Jane e ha parlato brevemente con alcuni dei presenti, prima di entrare nella chiesetta dove si sono svolte le esequie.