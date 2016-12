Jim Carrey nei guai per la morte della ex Cathriona White?

"Era sposata, ci hanno segnalato un marito come parente più prossimo", ha detto un funzionario dell'ufficio del medico legale all'Hollywood Reporter. La fonte, interna al LA County Medical Examiner's Office, ha aggiunto di non poter rivelare nessuna informazione ulteriore sull'uomo "però possiamo dirvi che era sposata e che il suo corpo è stato consegnato al marito che procederà al rimpatrio". I funerali, ai quali è atteso lo stesso Jim Carrey, si celebreranno nei prossimi giorni a Cappawhite nella contea di Tippery, in Irlanda.



"Jim non sarebbe uscito con lei se avesse considerato che fosse sposata - ha spiegato un amico dell'attore – Per Jim, Cathriona era separata e si preparava a chiedere il divorzio il prossimo dicembre. Una donna separata può fare ciò che vuole".



Cathriona White e Jim Carrey sono stati insieme per tre anni, in una relazione piena di alti e bassi che si sarebbe conclusa proprio pochi giorni prima del suicidio. Una circostanza che gli inquirenti statunitensi tengono in considerazione, come non trascurano il fatto che gran parte dei medicinali fatali alla ragazza erano stati prescritti all'attore.



Nessun commento da parte degli organi di polizia arriva invece in merito alle voci per cui la White sarebbe morta accidentalmente durante un rituale di purificazione legato alla dottrina di Scientology, chiesa di cui la donna faceva parte.



Qualche risposta in più sulle circostanze della morte di Cathriona White arriverà dagli esami tossicologici effettuati sul corpo, ma i tempi si allungano: gli esiti non saranno disponibili prima di 3 mesi.