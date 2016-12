Jim Carrey contro i vaccini obbligatori: "E' da fascisti"

Polemica social per Jim Carrey, che si è scagliato contro le nuove norme sui vaccini obbligatori per i bambini, approvate recentemente in California. "Il Governatore della California (Jerry Brown ndr.) dice sì ad avvelenare altri bambini con il mercurio e l'alluminio, attraverso i vaccini obbligatori. Questa corporazione fascista deve essere fermata" ha dichiarato su Twitter, scatenando una bufera sul web.