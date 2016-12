Jesus Christ Superstar perde il passaporto: l'attore Ted Neeley rispedito negli Stati Uniti

Disavventura per Ted Neeley . La star di Jesus Christ Superstar , sbarcata a Fiumicino con un volo partito da Los Angeles, ha dovuto fare rientro negli Stati Uniti perché privo dei documenti necessari per entrare in Italia. L'attore aveva infatti perso il passaporto e la polizia dello scalo romano non ha potuto fare altro che respingerlo, nonostante Neeley abbia cercato di farsi identificare dagli agenti mostrando loro foto e video pubblicate sul web.

A riportare la notizia è il quotidiano Il Messaggero, che ha raccolto la testimonianza di Giorgio Brugnoli, assistente di produzione e amico dell'attore: "Ha perso il passaporto dopo aver fatto il check-in a Los Angeles, una volta arrivato a Fiumicino si è accorto di non avere più i documenti e lì è iniziata l'odissea", ha raccontato l'uomo, che si trovava all'aeroporto per accogliere Neeley. "La polizia è stata gentile - ha proseguito Brugnoli - gli ha prestato anche un cellulare per poter comunicare con me mentre lo aspettavo fuori dallo scalo, ma non c'è stato nulla da fare, Ted è dovuto rimanere dentro l'aeroporto, ha dormito in una stanza e il giorno dopo è ripartito per Los Angeles, con il volo della mattina".



Inutile anche il tentativo di contattare l'Ambasciata americana, che di fronte all'assenza dei documenti non ha potuto fare nulla. Tornato nella Città degli Angeli, Neeley ha avviato la procedura d'urgenza per ottenere il passaporto e volare nuovamente in Italia, dove venerdì 5 giugno, a Milano, è in programma una tappa della tournée europea di Jesus Christ Superstar. Lo spettacolo sarà a Roma a gennaio del prossimo anno, ma la star aveva voluto sbarcare a Fiumicino per visitare Villa Adriana, nella capitale.