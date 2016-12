2 febbraio 2015 Jessica Simpson, nel ritratto di famiglia la madre sembra Britney Spears Nella foto postata sul Web, la cantante è irriconoscibile, ma mamma Tina somiglia tanto all'ex reginetta del pop Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:19 - Amarcord condito da un pizzico di ironia per Jessica Simpson. La cantante ha postato su Instagram una foto di famiglia che la ritrae da bambina insieme alla sorella Ashlee tra mamma Tina e papà Joe. A far sorridere è il messaggio che accompagna l'immagine: “Quando mamma sembrava Britney Spears e papà Troy Aikman”, ha scritto l'artista, paragonando la madre all'ex rivale e il padre a un ex giocatore di football.

Nel ritratto di famiglia postato sul Web, Jessica Simpson appare irriconoscibile in un'improbabile mise da perfetta stellina del country. A ben guardare, però, una futura fidanzatina d'America dei primi Anni Duemila nella foto c'è, ed è... Britney Spears. La somiglianza tra la madre della Simpson e l'ex reginetta del pop è impressionante e non sfugge nemmeno a Jessica, che con ironia sottolinea quanto mamma Tina ricordi l'ex nemica. “Questa foto mi fa ridere”, ha scritto la 34enne cantante attrice, che ha due figli, entrambi avuti dal secondo marito Eric Johnson, ex giocatore di football sposato la scorsa estate. Star del pop lei, sportivo di successo lui. Evidentemente, secondo la Simpson, in qualche modo la storia si ripete.