16 febbraio 2015 Jessica Simpson, ironica e sexy: prende in giro "Cinquanta sfumature di grigio" La cantante e il marito Eric hanno festeggiato il primo San Valentino da coppia sposata, posando in scatti ispirati al film Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:25 - Jessica Simpson come Dakota Johnson, lei che signora Johnson lo è diventata in seconde nozze. La cantante ha festeggiato San Valentino con il marito Eric, posando con lui in alcuni scatti ispirati a “Cinquanta sfumature di grigio”, poi postati sul web. Nelle foto, la bella Jessica appare avvinghiata allo statuario marito, che è a petto nudo e in jeans attillati. Un album hot subito ribattezzato dalla popstar "Cinquanta sfumature di Johnson".



Gli scatti bollenti, postati su Instagram, sono una vera e propria parodia casalinga del fenomeno cinematografico dell'anno e mostrano la cantante in giacca nera molto scollata e coulotte leopardata, tacchi a spillo e gambaletti di pizzo. “Sono così innamorata di te”, è la didascalia che la Simpson ha usato per commentare la foto in cui bacia il marito, dal quale ha avuto due figli, Maxwell Drew, di tre anni, e Ace Knut, nato nel 2013. La coppia sembra molto affiatata e, a giudicare dalle foto del primo San Valentino da marito e moglie, il matrimonio non sembra aver fatto svanire la passione.