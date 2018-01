Jessica Alba vestita di nero per allattare il bebè: "Solidarietà con le donne che chiedono giustizia "

"Momlife" scrive Jessica Alba sulle sue Instagram Stories mostrandosi in un tenero scatto mentre allatta, indossando una t-shirt nera, il suo terzogenito Hayes, nato nella notte di Capodanno. L'attrice, che non ha partecipto ai Golden Globe 2018 per restare a casa con il suo neonato, ha scritto: "A casa per allattare il mio bambino mi vesto di nero per solidarietà con tutte le donne che chiedono rispetto e uguaglianza".