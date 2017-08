21 agosto 2017 12:31 Jerry Lewis, il ricordo delle star: "Un genio della comicità" Anche la Casa Bianca ha esaltato il compianto attore in una nota: "Ha cambiato la vita di molte persone con il suo impegno benefico"

In seguito alla sua morte all'età di 91 anni, gli Stati Uniti ricordano la figura del compianto Jerry Lewis. Non solo grandi attori americani come Jim Carrey e Jamie Lee Curtis esaltano la straordinaria bravura del comico, ma anche la Casa Bianca gli dedica una nota, in cui viene definito un uomo che "ci ha fatto ridere per oltre mezzo secolo" e che "ha cambiato la vita di milioni di persone con il suo impegno benefico".

Dal 1966 fino a tempi recentissimi, infatti, Telethon - di cui Lewis è stato l'inventore - ha raccolto fondi contro la distrofia muscolare, diventando uno degli appuntamenti fissi della televisione americana. Nella nota, Sarah Huckabee Sanders - l'addetta stampa della Casa Bianca - ha anche affermato che Lewis "ha vissuto il sogno americano" e "ha veramente amato questo Paese, e il Paese gli ha restituito l'amore". "Il nostro pensiero è con la sua famiglia, ora che ricordiamo la vita straordinaria di uno dei nostri più grandi intrattenitori e benefattori", ha poi concluso.

Jerry Lewis, una carriera di risate tra genio e sregolatezza Afp 1 di 35 Afp 2 di 35 Afp 3 di 35 Afp 4 di 35 Afp 5 di 35 Afp 6 di 35 Afp 7 di 35 Afp 8 di 35 Afp 9 di 35 Afp 10 di 35 Olycom 11 di 35 Olycom 12 di 35 Olycom 13 di 35 Olycom 14 di 35 Olycom 15 di 35 Olycom 16 di 35 Olycom 17 di 35 Olycom 18 di 35 Olycom 19 di 35 Olycom 20 di 35 Olycom 21 di 35 Olycom 22 di 35 Olycom 23 di 35 Olycom 24 di 35 Olycom 25 di 35 Olycom 26 di 35 Olycom 27 di 35 Olycom 28 di 35 Olycom 29 di 35 Olycom 30 di 35 Olycom 31 di 35 Afp 32 di 35 Afp 33 di 35 Afp 34 di 35 Afp 35 di 35 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Dal duo con Dean Martin a capolavori da solo come "Le folli notti del dottor Jerryll", il comico newyorchese ha fatto ridere tre generazioni. Tra qualche polemica e campagne di beneficenza leggi tutto

Jim Carrey spiega che "quel pazzo di Lewis non era uno stupido", ma un "innegabile genio" della comicità. L'ex-Grinch racchiude poi in una frase tutta la sua ammirazione per l'attore scomparso: "Io sono perché lui è stato". Sulla stessa scia anche Mark Hamill: "Da bambino vivevo per i suoi film. Nessuno può gareggiare con la sua ilarità. Un genio". Jamie Lee Curtis, ricordando le collaborazioni tra sua madre Janet Leigh e il comico, dice che nella sua famiglia Lewis "era diventato molto importante".

Per l'attrice Whoopi Goldberg "in milioni amavano Jerry in tutto il mondo, e ha aiutato milioni di bambini con le sue maratone Telethon. Condoglianze alla famiglia". Samuel L. Jackson dice che "è stato incredibile conoscerlo e ridere insieme a lui". Josh Gad è sintetico, ma efficace: "Uno dei più grandi di tutti i tempi. Una leggenda. Uno showman. Un'icona comica. Una star cinematografica. Un attivista. Unico nel suo genere".

Patton Oswalt commenta così la morte di Lewis: "Spero davvero la tua vita nell'aldilà sia una calorosa oasi di pace". Sandra Bernhard ricorda di aver recitato con Lewis in "The King of Comedy", film del 1982: "Una delle più grandi esperienze della mia vita". Per George Takei "abbiamo perso un grande comico e una persona dal cuore ancora più grande. Grazie per le risate e i sentimenti".